Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸áÁ°8»þ6Ê¬¤´¤í¡¢»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤ÎÀÖºä±Ø¤Ç¾èµÒ¤òµß¸î¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±8»þ30Ê¬¸½ºß¡¢¶õ¹ÁÀþ¡¦È¢ºêÀþ¤ÎÁ´Àþ¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡¦È¢ºêÀþ¤Î¥À¥¤¥ä¤ÏÆ±9»þ30Ê¬¸½ºß¡¢ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£▶JR¶å½£¡¦±¿¹Ô¾ðÊó