º£·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ì4¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿42ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢ÃË¤¬ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡Ä¡£¡Ê¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥­¥·¥ã!¡Ë¡þ18Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÁÜºº°÷¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÊâ¤¯Ë·¼çÆ¬¤ÎÃË¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î²òÂÎ¹©¡¦¢®¹¿Ë²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤À¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢·Ù»¡½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£º£·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç