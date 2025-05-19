Joshua McElweeCrispian BalmerPhilip Pullella[¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª£±£´À¤¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÎÂ¨°Ì¥ß¥µ¤¬£±£¸Æü¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥í¹­¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£²£°Ëü¿Í¤Î¿®¼Ô¤é¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¿·ÂÎÀ©¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡£Âè£²£¶£·Âå¶µ¹Ä¤È¤Ê¤ë¥ì¥ª£±£´À¤¤ÎÂ¨°Ì¥ß¥µ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¶µ¹Ä¤Ç¡¢Àë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Ú¥ë¡¼¤Ç²á¤´¤·Æ±¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤â»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥Ú¥ë¡¼¤Î¹ñ´ú¤ò¿¶¤ë»²Îó