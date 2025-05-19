ÂçÃ«¤Ï3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë15Ç¯¤Ö¤ê3Ï¢ÇÔ(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡Ý6¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¤Ï2010Ç¯6·î°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3ÀïÏ¢È¯¤Î16¹æ¥¢¡¼¥ÁÁê¼êÀèÈ¯¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤Ï²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚ¡£²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨