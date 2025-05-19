ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA²¼ÉôG¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê24¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎWOWOW¡ÖNBA¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀ¾½à·è¾¡¥µ¥ó¥À¡¼VS¥Ê¥²¥Ã¥ÄÂè7Àï¡×¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤òÁí³ç¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²Æ¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤´Ä¶­¤ÇÎý½¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è