Nidal al-MughrabiMaayan Lubell[¥«¥¤¥í/¥¨¥ë¥µ¥ì¥à £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤ÈÆîÉô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¾åºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±¹ñ¼óÁêÉÜ¤Ï¥¬¥¶¤Ø¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¿©ÎÁÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï£³·î¤«¤é¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ²²î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç·³»öºîÀï¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î