¡Ú¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡ÊÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¢Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ï18Æü¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î¥¯¥¦¥§¥¤¥ë¥Û¥í¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µ×¾ïÎÃ¤ÏÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î37°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£