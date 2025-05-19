Ëè½µ·îÍË¤è¤ë24:29¡Á24:54ÊüÁ÷¤Î ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£ MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£º£Æü5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö²¬»³·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¡×¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¡ª¡ÖM-1¡×¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â·¤¦¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï