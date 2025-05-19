Âç³ØÆþ»î¤Ï¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö°ìÈÌÁªÈ´¡×¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÉ®µ­»î¸³Ãæ¿´¤ÎÆþ»î¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡×¡ÊµìAOÆþ»î¡Ë¤È¡Ö³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼õ¸³¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Çº£¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÂç³ØÆþ»î¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎ¬¡É¤â½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡©¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¹ç³Ê¼Ô¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤­¤¿Alternative Academy™ÂåÉ½¡¦¹Ö»Õ¤Î²Ï¹çÍº²ð¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¶µ°é¥¨¥Ç