¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/19¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ROIROM¡Ê¥í¥¤¤í¤à¡Ë¤¬¡¢5⽉22⽇È¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖVOCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë7·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£ËÜ»ï¤Ç½÷À­»ï¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±éÎ¢Â¦¢¡ËÜÂ¿ÂçÌ´¡õÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÖVOCE¡×½éÅÐ¾ìÃíÌÜ¤ÎÃËÀ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄÉ¤¦Ï¢ºÜ¡ÖSUPER PEOPLE¡×¤Ë¡¢Á¯Îõ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å