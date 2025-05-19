2025Ç¯£´·î27Æü¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¡Ê¤¬¤Þ¤´¤ª¤ê¤·¡Ë¤ËÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥¯¡ÖGruun¡Ê¥°¥ë¡¼¥ó¡Ë¤¬¤Þ¤´¤ª¤ê¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£BOATRACE³÷·´¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÎÆîÃó¼Ö¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿·Àß¡£»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ù¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦»ÜÀßÀ°È÷¤òÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÂ¿À¤Âå¤Î¸òÎ®¤¬¤Ç¤­¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ÜÀß¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÁ°Æü¤Î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®µ­Ç°¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÎ¸³¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò