By Luiza Ilie, Elizaveta Gladun¡Î¥Ö¥«¥ì¥¹¥È£±£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢¿Æ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÇÉ¤ÇÃæÆ»¤Î¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È»ÔÄ¹¡¢¥Ë¥¯¥½¥ë¡¦¥À¥ó»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¶Ë±¦À¯ÅÞ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿ÍÅý°ìÆ±ÌÁ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥·¥ß¥ª¥ó»á¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Û¤Ü½ªÎ»¤·¤¿¸ø¼°³«É¼·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥ó»á¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ï¤ª¤è¤½£µ£´¡ó¡¢¥·¥ß¥ª¥ó»á¤Ï£´£¶¡ó¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï¤³¤Î£²£µÇ¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Å£Õ²ûµ¿ÇÉ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç