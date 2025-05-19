Susan Heavey[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ²¼±¡¤Ï£±£¸Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¸ºÀÇºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡°Æ¤òÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇºÆ¤Ó¿³µÄ¤¹¤ë¡£Æ±Ë¡°Æ¤Ï£±£¶Æü¤ËÍ½»»°Ñ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¦ÏÂÅÞ¶¯¹ÅÇÉ¤Î°ìÉô¤¬È¿ÂÐ¤Ë²ó¤ê¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Æ±Ë¡°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³£¶Ãû£²£°£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÊÆÀ¯ÉÜºÄÌ³¤¬º£¸å£±£°Ç¯´Ö¤Ç£³Ãû¨¡£µÃû¥É¥ëÁý²Ã¤¹¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï£±£¶Æü¡¢ºÄÌ³¤Î»ýÂ³À­¤Ë·üÇ°¤¬¤¢