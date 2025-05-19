¡Ú±Ñ¹ñ¡Û ¥é¥¤¥È¥àー¥Ö½»Âð²Á³Ê¡Ê5·î¡Ë08:01 Í½ÁÛN/AÁ°²ó1.4%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó1.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÃæ¹ñ¡Û ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë11:00 Í½ÁÛ5.8%Á°²ó7.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ6.4%Á°²ó6.5%¡ÊÇ¯½éÍè¡¦Á°Ç¯Èæ) ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê4·î¡Ë11:00 Í½ÁÛ6.0%Á°²ó5.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ4.9%Á°²ó4.6%¡ÊÇ¯½éÍè¡¦Á°Ç¯Èæ) ¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê