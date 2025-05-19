ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¥À¥¦330¥É¥ë°Â¥àー¥Ç¥£ー¥º³Ê²¼¤²¼õ¤± Åìµþ»þ´Ö07:10¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªJUN 25·î¸Â42406.00¡Ê-330.00-0.77%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªJUN 25·î¸Â5929.25¡Ê-46.25-0.77%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªJUN 25·î¸Â21315.50¡Ê-190.50-0.89%¡Ë »þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬ÊÆ¹ñºÄ¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò°ú¤­²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ºÆ¤ÓÊÆ¹ñÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¡£¤¿¤À¡¢º£¤µ