¿Í¸ýÌó45Ëü¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¹­Åç¸©ÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¡¢Ê¡»³»Ô¡£¿·´´Àþ¤Î¤Î¤¾¤ß¤âÄä¼Ö¤¹¤ëÊ¡»³±Ø¤«¤é¾¦Å¹³¹¤òÈ´¤±¤¿ÆÍ¤­Åö¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊ¡»³¤½¤´¤¦¡×¤¬·úÀß¤·¤¿Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¤Ë¤½¤´¤¦¤¬Å±Âà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö¶È¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Öiti SETOUCHI¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤ë¼Â¸³¾ì¡Öiti SETOUCHI¤Ï¡¢¤³¤³¤ò»È¤¦¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯