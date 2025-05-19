¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¤Ç¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£Âè2»Ò½Ð»º¸å¡¢½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£²ÈÄí¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ëËÌÀî¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡È¹É³¤¡ÉËÌÀî·Ê»Ò¤òÉü½²¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤â¤Î°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ ーーÂè2»Ò¤´½Ð