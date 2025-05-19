[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï£±£¸Æü¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤¬ÄÌ¾¦¶¨µÄ¤Ç¡ÖÀ¿°Õ¤¢¤ë¡×¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÀè·î¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿ÀÇÎ¨¤Ç´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡££Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î£²Æü¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë°ìÎ§£±£°¡ó¤Î´ðËÜ´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤äÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ËÀÇÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢£±½µ´Ö¸å¤Î