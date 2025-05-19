¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡ÊÃæ±û¡Ë¡á18Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç18Æü¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë