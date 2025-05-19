NHK¤Ï19Æü¡¢½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬26Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î½Ð±é¤ò¼­Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¹ðÃÎ¤ò¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½Ð±é¼Ô¤Î½Ð±é¼­Âà¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¡¢5·î18Æü¡¢½Ð±é¤ò¼­Âà¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ