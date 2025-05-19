4·î6Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î9²ó¡¢°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡£º¸¤ÏÅê¼ê¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¡á¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ê¶¦Æ±¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï18Æü¡¢ÌôÊªµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îµß±çº¸ÏÓ¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¤Ë80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Æ°Ç½ÎÏ¸þ¾å¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë³°°øÀ­¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ËÍÛÀ­È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£29ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¤Ïº£µ¨¡¢20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡1ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡¢3A¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì