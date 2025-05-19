µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢5·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè68²ó¿à»Ò³¤´ß²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¡ª¿à»Ò³¤´ß²Ö²ÐÂç²ñ¤ËµþµÞÀþ¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¿à»Ò³¤´ß²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯¤ÎµþµÞÀþ¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë°ÜÆ°¡ª¿à»Ò³¤´ß²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯¿à»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤È¿à»Ò»Ô¤Î¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿à»ÒÏÑÆâ¤«¤éÌó7,000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï5·î22Æü19:30¡Á20:15¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬