Åì±Ç¤Ï£±£¹Æü¡¢Æ±¼ÒºÇ¸å¤ÎÄ¾±Ä´Û¤Ç¤¢¤ë´Ý¤ÎÆâ£Ô£Ï£Å£É¤¬ºÆ³«È¯¤Î¤¿¤á£··î£²£·Æü¤ËÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢·à¾ì¤ÇÄ¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿È÷ÉÊ¤Ê¤É¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¶£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹´Ý¤ÎÆâ£Ô£Ï£Å£É¡£¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÊÖÎéÉÊ¤ÏºÂÀÊÀ¸ÃÏ¤ò¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¥¹¥Ä¡¼¥ë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥É¥±¡¼