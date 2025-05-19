¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤«¤éÂè2ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£½é²ó¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢0¡½4¤ÎÎôÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¤ÎÆâ³Ñ¤Ë