»¥ËÚ¡¦Åì¶è¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤¦¤¨8ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï50ºÐ¤ÎÃË¤ò½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»µï¿¯Æþ¤È½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î50ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ïº£·î16Æü¡¢¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ28¾òÅì13ÃúÌÜ¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î8ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ÏÏÓ¤ËÈé²¼½Ð·ì¤òÉé¤¦·Ú½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯ÃË¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢Âð