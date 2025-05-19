¥¯¥ë¥Þ¹¥¤­¤Ë´ò¤·¤¤°Â²Á¤Ê6Â®MT¥â¥Ç¥ë¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ø208¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁõÈ÷¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢²Á³Ê¤òÂçÉý¤Ë°ú¤­²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡© ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª ¥×¥¸¥ç¡¼208¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ëÁ´4Ëç¤³¤Î¿·¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ100ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.2L¤Î3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²ð¤·¤ÆÁ°ÎØ