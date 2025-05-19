ÀÐÀî¸©¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤äÂç³ØÀ¸¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï18Æü¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤Î¼·Èø»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¶âÂôÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È³ØÀ¸¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¡¼¥¯¥ëÉûÂåÉ½¡§¤¹¤´¤¯¼ÂÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤´¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢