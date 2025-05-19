½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÍ­µÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸«ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊÆüÍË¸å6¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Î¹Ò¶õ·ô¹ØÆþ¤Ç»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÀèÆü´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀîÅç¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹Ò¶õ·ô¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤é°Â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤¿¹Ò¶õ·ô¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥È¸«¤Ê¤¬¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ