¸µÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËüÇî¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤äÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤¬¡¢Íè¾ì¼ÔÁý¤Î¤¿¤á¡¢ÊÄ¾ì»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¤Û¤É±ä¤Ð¤¹°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¹ÔÀ¯¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁ´¤¯¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¸½ºßºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÊÄ²ñ1»þ´ÖÁ°¤Î¸á¸å9»þ¡¢¹ó¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸á¸å6»þ¤¯¤é¤¤¤ËÊÄ´Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦