¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë±Ø¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë±Ø¤À¡£JR¡¢¤Þ¤¿µþÀ®¤Î¶õ¹ÁÀþ¤Î±Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢½ªÅÀ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á±Ø¤Î¤½¤Î¼êÁ°¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡Ä¡×¥Û¥é¡¼¤ß¤¢¤ë»¦É÷·Ê¤ÊÄÌÏ©¡¢Çö°Å¤¤¡È¸¸¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á±Ø¡É¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¤³¤¨¤Æ¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î½ªÃå±Ø¡É¡Ö¼Ç»³ÀéÂåÅÄ¡×¤È¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ëÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¤·¤Æ¥Ç¥«¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÊú¤¨¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë±Ø