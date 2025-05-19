5·î7Æü¤Ë°åÌô»ö¶È¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿JT¡£ÇäµÑ¤¹¤ë»±²¼¤ÎÄ»µïÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤«¤é¿Æ»Ò¾å¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿º¸¤«¤éJT¤ÎÅèµÈÉû¼ÒÄ¹¡¢±öÌîµÁÀ½Ìô¤Î¼êÂåÌÚ¼ÒÄ¹¡¢Ä»µïÌôÉÊ¤Î¶áÆ£¼ÒÄ¹¡Êµ­¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢°åÌô¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£JT¤ÎÅèµÈ¹Ì»ËÉû¼ÒÄ¹¤ÏÃ¸¡¹¤È¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ÊJT¡Ë¤Ï5·î7Æü¡¢°åÌô»ö¶È¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£JTËÜÂÎ¤Î°åÌô»ö¶È¤È»±²¼¤ÎÄ»µïÌôÉÊ¤ò¡¢°å