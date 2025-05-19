ËÌ³¤Æ»¡¦¿¼Àî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯5·î18Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¶¦ÈÈ¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2024Ç¯3·î21Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÊ¡²¬»ÙÅ¹¤Ç¡¢µõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤Ç¶ä¹Ô¿¦°÷¤ò¤À¤Þ¤·¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·¡¢¶ä¹Ô¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤ÆÍÂ¶â¸ýºÂ¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤¬ºî