5·î18Æü¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦º´²ì¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡Ê3ºÐ¾å¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢»³¸ý·®µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ó¥­¥Ë¥Ü¡¼¥¤¡Ê²´5¡¦º´²ì¡¦ÅìâÃ»Ô¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼¡Ê²´6¡¦º´²ì¡¦¿¿Åç¸µÆÁ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Þ¥Ê¥Û¥¯¡Ê²´6¡¦º´²ì¡¦¿¿Åç¸µÆÁ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:56.0¡Ê½Å¡Ë¡£¡Úº´²ì»©·î¾Þ¡Û¡È´°Á´¾¡Íø¡É¥à¡¼¥ó¥ª¥Ö¥¶¥¨¡¼¥¹¤¬º´²ì¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ì´§¡ªÀîÅçÂó¡ÖÍýÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×1Ãå