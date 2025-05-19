¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÏÃ¤¹¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Î¥À¥ó»ÔÄ¹¡á18Æü¡¢¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç18Æü¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£»ÃÄê³«É¼·ë²Ì¡Ê³«É¼Î¨99¡ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Æ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÇÃæÆ»¤Î¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Î¥À¥ó»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬¡¢EU²ûµ¿ÇÉ¤ÇÌîÅÞ¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¿ÍÅý°ìÆ±ÌÁ¤Î¥·¥ß¥ª¥óÅÞ¼ó¡Ê38¡Ë¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÃÄê³«É¼