Ã«¸ý¾´¸ç¤éÆüËÜ¿Í£·¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î£±½µ´Ö¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô»ÄÎ±¤ò·è¤á¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡Ä¥µ¥à¥é¥¤¤¬Â·¤Ã¤Æ¹ß³Ê¤¹¤ë´íµ¡¤À¡£¸½ÃÏ£µ·î17Æü¤Ë°ìÀÆ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óºÇ½ªÀá¤Ç¡¢²¼°Ì¤ËÄÀ¤àS¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¾å°Ì¤Î¥ê¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£°ËÅì½ãÌé¤È´Øº¬Âçµ±¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç11¥´¡¼