¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ËÍÊÎ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤ÈÂ­Î©¹¯»Ë»á¤¬Áá¤¯¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Èø»á¤Î½÷·ÏÅ·¹Ä¤ò½ä¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Â­Î©»á¤¬¡Öºï½ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È¿Ê¸À¡£¿å¤ÈÌý¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤À¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Öº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿»³Èø»á¤äÂ­Î©»á¡¢¸µ³ÊÆ®²È¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤¸µ»²±¡µÄ°÷¤é¤ò¹ñÌ±¤¬¸øÇ§¤·¤¿¤³¤È¤À¡£