½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê68¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â­¤Î»Ø¤Î¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½©Ìî¤Ï¡ÖÂ­¤Î¾®»Ø¤ä¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ºòÆü¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î»ÙÅÙÃæ¾®»Ø¤È²¿¤ä¤é¸Ç¤¤Êª¤È·ö²Þ¾®»Ø¤Î»´ÇÔ¤Ç¤¹¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹üÀÞ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤ä¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥¸¤Ê»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ­¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÂç»ö¤ÊÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸á¸å¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¹â¤¯¾å¤²¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®»Ø¤ÈÌô»Ø¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿