´õË¾¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÛÂ°Àè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸þ¤­ÉÔ¸þ¤­¤¬¤¢¤ë¡£°¦ÃÎ¸©¤Î40Âå½÷À­¤Ï¡¢ÀÜµÒ¶È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÀÜµÒ¤Î¤Ê¤¤Éô½ð¤ËÇÛÂ°¡×¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£½÷À­¤Ï¡Ö»öÌ³¿¦½Ð¿È¡×¤Î¤¿¤á¡¢¶ìÄË¤À¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÖºÇ¶áÂ¾Éô½ð¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤Ë¤Ï¶ìÄË¤Ê¤è¤¦¤ÇÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·ù¤Ê¤é¼­¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÏÇÛÂ°¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡Ö