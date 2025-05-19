°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¼¿êÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ö²Î¤¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à²°¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç1Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶½ÉÅ¹¤Èº´Ìî¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÄ¹ÅçÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢4·î28Æü¤Ë¸¶½ÉÅ¹¤¬¡¢5·î6Æü¤Ëº´Ìî¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤Î¤À¡£2005Ç¯¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¤½¤ÎÆÈ