Â¿¤¯¤Î½÷À­¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÁê¸ßÍý²ò¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡Û¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¶¦´¶¤òµá¤á¤ë¡Û¥â¥é¥Ï¥é¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤­