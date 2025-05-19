¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î»öÌ³½ê¤Ï18Æü¡¢Æ±»á¤¬Á°Î©Á£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ü¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£