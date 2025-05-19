Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï·×1Ëü6000¤Î³Æ¼ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥­¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥óµòÅÀ¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î95¡ó°Ê¾å¤Î¸©¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¤¥ó¥­¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¥¤¥ó¥­¥å¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¿ô¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ãæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¡Ê¾Ê¡Ë¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÈ¯Å¸¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¡×¤Ç¡¢¹©¶È