¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£´¡¼£·ÃæÆü¡Ê£±£¸Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÅìµþ£Ä½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÃæÆüÀï¤Î£µ²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÃæ·ø±¦¤ØµÕÅ¾£³¥é¥ó¡£µÕÊý¸þ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤é£Í£Ì£Â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¸£±¥­¥í¤Î¶ÃÃÆ¤ò¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤À¡£µß±ç¿Ø¤¬½ªÈ×¤ËºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÏ¢¾¡¤Ï£²¤Ç»ß¤Þ¤ê£´°ÌÅ¾Íî¤â¡¢£±£²Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤¬ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ï