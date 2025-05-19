[5.18 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè37Àá](¥é¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Ô¥¹¥Õ¥¡¥ó)¢¨26:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã]ÀèÈ¯GK 13 ¥¨¥ë¥ä¥ó¡¦¥Ë¡¼¥é¥óDF 2 ¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥«¥ë¥â¥ÊDF 4 ¥­¥±¡¦¥µ¥é¥¹DF 22 ¥í¥¤¥¯¡¦¥Ð¥ÇDF 26 ¥Õ¥¢¥ó¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹MF 6 ¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥êMF 11 ¥É¥Ç¥£¡¦¥ë¥±¥Ð¥­¥ªMF 18 ¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥áMF 20 ¥¸¥Ö¥ê¥ë¡¦¥½¥¦FW 10 ¥¹¥½FW 42 Álvaro García¹µ¤¨GK 1 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹DF 3 ¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥Ú¥É¥í¥µDF