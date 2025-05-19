[5.18 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè37Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)¢¨26:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥½¥·¥¨¥À]ÀèÈ¯GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥íDF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥ÉDF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹DF 18 ¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ìMF 4 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£MF 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥óFW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ëFW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ¹µ¤¨GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥íGK 35 Egoitz AranaDF 2 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª