¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Î©Âç¤Ë6¡½3¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï5²ó¤ËµÕÅ¾ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏÁ´51»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.274¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï27¾¡24ÇÔ¤Ç¡¢20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£