¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤ÏÃËÀ­¤¬µá¤á¤ë¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¡×¤È¡¢»ä¤¿¤Á½÷À­¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ç¼æ¤«¤ì¤ë¡Ö½÷À­¤é¤·¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤ÃËÀ­¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡Ö½÷À­¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿­¤Ó¤¿ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ä¡¢Í¥²í¤ÊÆ°¤­¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë½÷À­¡×¤È¤¤