¡ÖÃ¯¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÈÉ÷Î©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×--¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ç¤â¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¡È¤¤¤¤¿ÍÈè¤ì¡É¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î´ê¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃÇ¤é¤º¡¢¶õµ¤¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ