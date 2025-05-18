Èà»á¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡£Æüº¢¤«¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈà½÷¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÎÎø¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÈà½÷¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¸ý¤À¤±¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×ÃËÀ­¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ø½Ð¤«¤±¤¿»þ¡¢ÃËÀ­¤Ë¡Ö°ì¸ý¤À¤±¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃËÀ­¤Ï¹¥¤­¤Ê½÷À­¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¡¢ÎÁÍý¤ò°ì¸ý¤¢¤²¤ë¤Î¤ËÄñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬