¡Ú½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯25¹æ¡Û 5·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§510±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯25¹æ¡×¤òËÜÆü5·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¡£ º£¹æ¤Ç¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡×¤ÎÏ¢ºÜ2¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢3¹æÏ¢Â³´¬Æ¬¥«¥éーÂè1ÃÆ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢²ÏËÜ¤Û¤à¤é»á¤¬¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖË½ÎÏËüºÐ¡×¤¬´¬Ãæ¥«¥éー¤ò¾þ¤Ã